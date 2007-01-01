В Обнинске разбитая дорога и припаркованные машины остановили движение автобусов

В конце минувшей недели проблемы с общественным транспортом возникли в районе Привокзальной площади.

- Из-за открытого люка и припаркованных на обочине машин, места для проезда автобусов не хватает, - рассказали в «Обнинском городском транспорте». - В связи с возникшей ситуацией происходят срывы рейсов, приносим свои извинения пассажирам.

Сроки ремонта колодца пока не называются.