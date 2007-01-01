В Боровском районе два человека пострадали в ДТП

Авария произошла вечером 11 апреля на дороге Ермолино — Боровск — Верея, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, 53-летняя водитель «Чангана» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в «Фольксваген».

Травмы в аварии получили два пассажира «Фольксвагена» - 11 и 27 лет. Врачи оказали им помощь.