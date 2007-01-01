+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
В Боровском районе два человека пострадали в ДТП
Обнинск

В Боровском районе два человека пострадали в ДТП

Дмитрий Ивьев
13.04, 07:20
0 293
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Авария произошла вечером 11 апреля на дороге Ермолино — Боровск — Верея, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, 53-летняя водитель «Чангана» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в «Фольксваген».

Травмы в аварии получили два пассажира «Фольксвагена» - 11 и 27 лет. Врачи оказали им помощь.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InFlS1hOa0hFRDUyVFZxZkNhcWwycGc9PSIsInZhbHVlIjoiQmtORHJTTTIrNzNmbFZ3M0VISkh6aEc3dGNIR0JzVU5lYktjaHp1emVWMCtFZWVFWkJObk13MDl4UmN0blQ3WXJuSkhucXJkclhlSUpKUUpyN2dUZ2tNcUcyM0Z4aE56T1pOQU1nUW5yNGZwWVA2WGxHS0R6OVhSeHhXaDd3M0NiYVR0NkJVOUdmZGFUWlRTTlFVL1BrcXQ0aTNFOVF0SUEzWSsyZFFQbkpWb0o1Y01BanREc2IyRWZkQStpNWhlL3BDVWZvVDNxUlF0K242SFhCdHY4elp3Q2V2RTJhNDgrVzZNMmpuNDR0UEs3TGZpUm05UVpQZHVtZXplckovVDVmWUw2RDVLSy91NTkzSVF5UjVOMUd5aWdsMFVYckNaTzlQQjBHRUk2ZkdUa0kxL0pjU2VHSFoxVzdkTGY0akQyMkJiUU1vUGhqZFpJOWRUSk1GYnZDVnF6bUpsdWFVczRkS3djSFpyQnZWMi93SGxDTzUwZmFpTW9sUkVFSnVZRWh6dEZRdW81am1zSy9aTmxTV1hMV0Ewa2lwZ21KTGNLTzA4elk4UERlM1FQY2w2alVYQWZWYy9JOWIyLzBlSSIsIm1hYyI6IjdiNTg4NWZkZTQ0MzVhZDZjZWQ1NzhjMGEzMjM2MzM1N2UyZmEyZmRhNTI1YjViMzc4YjI2ZDg1ZDhjNjIwZDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjlmblE1SDZmRUdpQ1V0bVNqclk0S2c9PSIsInZhbHVlIjoid25yNVc4QkZhUkRSYi9tTWNSRWR4b3hGRzVnSjVuc1ZKbWdBNlZoRVhYbVRNSUMyckZBcXJhSHB6NGwwWE1GTDNxZzVrMGtnc1pIV3grZUhia2FXbFZvTUV5dTFXRURiZzNrL0ZPejNwVWp1QW1tV1ZHRzhEd0VBbkdLVUNjT0RYYWhXWlc5bG9sd0Z6RUtoNWtWMDBXVDdwMjViQlFFT2hPZXNGZ0xrM3NBc3F4QUdzYVlNb200UTVEdzlXVmZZVXdWQ2VmWkQvc2I3WDMyM045ZWxlT2pDWUpOWDUrdEx0clVwY3ZDV0s4ajVBUFlWb0VlaW9iQkZEdTREQ3FaT2RZZHlHQ2R1WVFnQzMrZHd2L0RKakVJd0JOc01VSkZGMGFGRlJqTEp0N1l0T2NUS0pydzM0cFVaTkJSbmpmWmxQekZpMUZEMVF4Q1ZXRnBsYk5aNkZ1YnJRamJUNWx1NkJPVG56a0VBc015elZWaERXVytLQ1l5bFExQkNkZXlkdTNINnlneDl5MU8vL3ZXOVR5ZldxbUZCa21SdEtMQTZQQXBGQUhrT01tMDI4VlQxbW41cWVqVWl3UHNLeDd4YSszKzBEVE1HdWdoQlNQUzlNM0VxZ2luOGs0V0VIUHR2UExZMmZEeFArY25YRjZtS3NicFVxSG9nZGQwVWlUcDYxV1UwVm1XWlBHdVhlZlpqL283bjlmUFVEM3NhTkR2eU56UDU5MHJ3THRXak93M1ZlVW81STNJS3poS2dueUVOa0IvOEF3M2YvbnFRakpodUpWN2x4RFdyenI1OWovQy94QmVuVkVheHQ0TklWeVZnSEtJNEhZQ3hOdnJxMWtOZSIsIm1hYyI6IjU0ZjNmODlkZWQwMjdiZWU5N2IxNjJjY2FmZWM2NWQ5ZjhkOTQ2ZDgyN2JlYjJlNzk0OTFmZTIyZjczZTQ0NWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+