В Обнинске сбили пешехода

Поздно вечером 10 апреля ДТП произошло на проспекте Ленина, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, около 22:00 челвоек попла под колёса легкового автомобиля «Хендай» на пешеходном переходе.

Спасатели сообщили об одном пострадавшем человеке.

Точные обстоятельства этого происшествия ещё устанавливаются.