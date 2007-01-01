В Обнинске сбили пешехода
Поздно вечером 10 апреля ДТП произошло на проспекте Ленина, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, около 22:00 челвоек попла под колёса легкового автомобиля «Хендай» на пешеходном переходе.
Спасатели сообщили об одном пострадавшем человеке.
Точные обстоятельства этого происшествия ещё устанавливаются.
