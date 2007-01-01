Житель Обнинска попался на трёх кражах в магазинах
Преступления он совершал в Дзержинском районе, сообщили в понедельник, 13 апреля, в УМВД по Калужской области.
Сначала 46-летний мужчина незаметно вынес товары из магазина во Льва Толстого, а спустя два дня совершил две кражи в Товарково.
Его действия попали на записи камер наблюдения.
Ущерб магазины оценили в 13 тысяч рублей.
Обнинцу грозит до двух лет колонии.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь