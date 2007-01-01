В Боровском районе завели уголовное дело из-за невыплаты зарплаты
В воскресенье, 12 апреля, Следственный комитет сообщил, что подозреваемой проходит заместитель генерального директора по финансам одного из предприятий.
- По версии следствия, в 2025-2026 годах подозреваемая при имеющейся финансовой возможности частично не выплачивала заработную плату восьми работникам предприятия по производству арматуры, - заявили в СК. - Общая сумма задолженности превысила 800 тысяч рублей.
Сейчас ведется расследование.
