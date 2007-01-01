В Боровском районе инспекторы поймали трёх нарушителей на спецтехнике

В УМВД по Калужской области 11 апреля рассказали о профилактическом рейде в Боровском районе.

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с инспекторами Гостехнадзора искали нарушителей среди водителей специальной техники.

В итоге составили три протокола. Первый — за управление машиной без прав. Второй — за то, что водитель передал руль человеку, у которого прав тоже нет. Третий — за езду на технике с неисправностями, с которой нельзя выезжать на дорогу.

