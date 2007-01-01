В Боровском районе инспекторы поймали трёх нарушителей на спецтехнике
В УМВД по Калужской области 11 апреля рассказали о профилактическом рейде в Боровском районе.
Сотрудники Госавтоинспекции вместе с инспекторами Гостехнадзора искали нарушителей среди водителей специальной техники.
В итоге составили три протокола. Первый — за управление машиной без прав. Второй — за то, что водитель передал руль человеку, у которого прав тоже нет. Третий — за езду на технике с неисправностями, с которой нельзя выезжать на дорогу.
В ведомстве напоминают калужским автомобилистам:
- Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и взаимовежливыми на дорогах. Помните: ваша безопасность — в ваших руках.
