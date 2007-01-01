В Обнинске взялись за ремонт трёх крыш

Дмитрий Ивьев
10.04, 09:58
В городе начались работы по капремонту.

Крыши ремонтируют на Королева, 29, Мира, 18 и Звездной, 1В.

- Всего в этом году капитальный ремонт пройдет в 41 доме, - рассказал в пятницу, 10 апреля, глава Обнинска Стефан Перевалов. - В плане - крыши, фасады, отмостки, системы горячего и холодного водоснабжения, электроснабжение.

По некоторым домам конкурсные процедуры еще не завершены.

