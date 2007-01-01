В Обнинске задержали дебошира, который ломился в квартиру к соседям
Инцидент произошел в доме на проспекте Маркса.
Как сообщили очевидцы в соцсетях, мужчина сначала пытался попасть в квартиру к соседке, а потом повредил входную дверь.
В пятницу, 10 апреля, полиция сообщила, что личность мужчины установлена. Ему 50 лет.
По административной статье о мелком хулиганстве обнинцу грозит штраф до 1000 рублей либо арест на 15 суток.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь