В Обнинске задержали дебошира, который ломился в квартиру к соседям

Инцидент произошел в доме на проспекте Маркса.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, мужчина сначала пытался попасть в квартиру к соседке, а потом повредил входную дверь.

В пятницу, 10 апреля, полиция сообщила, что личность мужчины установлена. Ему 50 лет.

По административной статье о мелком хулиганстве обнинцу грозит штраф до 1000 рублей либо арест на 15 суток.