Главная Новости Обнинск Жительница Боровска отправится в колонию за поджог детской коляски
Жительница Боровска отправится в колонию за поджог детской коляски

Евгения Родионова
10.04, 13:30
В пятницу, 10 апреля, прокуратура Боровского района сообщила об осуждении 36-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она признана виновной в умышленном уничтожении чужого имущества.

— В ноябре 2025 года в состоянии алкогольного опьянения курила в подъезде многоквартирного дома в Балабанове. Одна из соседок сделала ей замечание. В ответ злоумышленница сожгла детскую коляску, стоявшую в подъезде дома и скрылась с места, - пояснили в прокуратуре.

Суд дал ей два года шесть месяцев исправительной колонии общего режима.

