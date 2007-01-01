Жительница Боровска отправится в колонию за поджог детской коляски

В пятницу, 10 апреля, прокуратура Боровского района сообщила об осуждении 36-летней местной жительницы.

По данным ведомства, она признана виновной в умышленном уничтожении чужого имущества.

— В ноябре 2025 года в состоянии алкогольного опьянения курила в подъезде многоквартирного дома в Балабанове. Одна из соседок сделала ей замечание. В ответ злоумышленница сожгла детскую коляску, стоявшую в подъезде дома и скрылась с места, - пояснили в прокуратуре.

Суд дал ей два года шесть месяцев исправительной колонии общего режима.