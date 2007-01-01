Главная Новости Обнинск В Обнинске молодого человека отправили мести улицы за кражу телефона со скамейки
В Обнинске молодого человека отправили мести улицы за кражу телефона со скамейки

Дмитрий Ивьев
10.04, 12:17
Суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, который украл чужой телефон и деньги.

История произошла в мае 2025 года. Мужчина и его знакомая заметили у магазина мобильный телефон, забытый на скамейке. Внутри чехла лежали деньги. Они взяли находку себе.

Хозяин телефона быстро спохватился и вернулся. Увидев, что его вещь у незнакомцев, он спросил про пропажу. Но молодые люди не растерялись и попытались отвести от себя подозрения — показали на случайного прохожего, будто это он взял телефон.

Однако обман не сработал. Выяснилось, что молодой человек уже был судим за похожие преступления.

Суд согласился с доводами обвинения и назначил виновному наказание — полтора года принудительных работ. Дело его соучастницы выделили в отдельное производство, рассказали 10 апреля в прокуратуре.

