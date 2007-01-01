Три машины столкнулись на дороге Боровск – Малоярославец
Массовая авария произошла вечером в четверг, 9 апреля, в Боровском районе, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Около 21:20 на 20 километре дороги столкнулись «Шевроле Лачетти», «БМВ» и грузовик «Ситрак».
По предварительным данным, в этой аварии пострадал один человек.
МЧС опубликовало фото с места происшествия.
Точные обстоятельства ДТП ещё устанавливаются.
