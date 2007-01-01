+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Обнинск

В Обнинске запустят ночные рейсы автобусов на Пасху

Дмитрий Ивьев
09.04, 15:55
0 287
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В ночь с 11 на 12 апреля пассажиры смогут добраться до дома после пасхальных служб.

Расписание маршрутов в четверг опубликовала администрация города:

  • 03:50 – от остановки «Кончаловские горы» (Кончаловские горы – пр. Ленина – ЖК «Олимп» – Белкинский овраг – ул. Гагарина – пр. Маркса – ул. Энгельса – ул. Курчатова – гост. «Юбилейная»)
  • 03:20 – от остановки «Музыкальная школа» (Музыкальная школа – ул. Энгельса – пр. Маркса – ул. Гагарина – Белкинский овраг – ЖК «Олимп» – пр. Ленина – гост. «Юбилейная» – Промплощадка)
  • 03:20 – от остановки «Универмаг «Центральный» (Универмаг «Центральный» – ОУС – Коробейники – ИМР – ЦИПК – 4 школа – маг. «Малыш» – гост. «Юбилейная» – Парк культуры – ДК ФЭИ – пл. Бондаренко)

Автобусы можно узнать по табличке «Пасхальный маршрут».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+