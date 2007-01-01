В Обнинске запустят ночные рейсы автобусов на Пасху
В ночь с 11 на 12 апреля пассажиры смогут добраться до дома после пасхальных служб.
Расписание маршрутов в четверг опубликовала администрация города:
- 03:50 – от остановки «Кончаловские горы» (Кончаловские горы – пр. Ленина – ЖК «Олимп» – Белкинский овраг – ул. Гагарина – пр. Маркса – ул. Энгельса – ул. Курчатова – гост. «Юбилейная»)
- 03:20 – от остановки «Музыкальная школа» (Музыкальная школа – ул. Энгельса – пр. Маркса – ул. Гагарина – Белкинский овраг – ЖК «Олимп» – пр. Ленина – гост. «Юбилейная» – Промплощадка)
- 03:20 – от остановки «Универмаг «Центральный» (Универмаг «Центральный» – ОУС – Коробейники – ИМР – ЦИПК – 4 школа – маг. «Малыш» – гост. «Юбилейная» – Парк культуры – ДК ФЭИ – пл. Бондаренко)
Автобусы можно узнать по табличке «Пасхальный маршрут».
