В Обнинске младенец пострадал в ДТП

В полиции сообщили подробности о происшествии на перекрестке улиц Борисоглебской и Славского, которое произошло вечером 8 апреля.

По предварительной информации, 34-летний водитель «Лады Веста» поворачивал налево и не уступил дорогу встречному «Ауди». Уходя от столкновения, 22-летняя девушка, которая ехала на «Ауди», съехала в кювет.

Травмы получила маленькая девочка, находившаяся в салоне «Ауди». Врачи оказали ей помощь.