В Малоярославце переложат электрические сети

Работы начнутся 13 апреля на улицах Чистовича и Российских Газовиков.

- Все мы помним частые аварийные ситуации в течение отопительного периода и не только. Замена линий позволит повысить бесперебойное и надёжное электроснабжение в данных микрорайонах, - прокомментировал ситуацию в четверг глава района Вячеслав Парфенов. - После проведения земляных работ, включающих вскрытие почвенного слоя и асфальтового покрытия, все элементы благоустройства будут восстановлены.

В процессе проведения работ отключения электроэнергии не запланированы.