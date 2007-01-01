+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Жительнице Боровска вынесли приговор за осквернение символа воинской славы
Обнинск

Жительнице Боровска вынесли приговор за осквернение символа воинской славы

Евгения Родионова
09.04, 13:29
0 252
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 9 апреля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении приговора в отношении 19-летней жительницы Боровска.

По словам объединённой пресс-службы судов, её признали виновной в осквернении символа воинской славы.

— В ночь на 8 марта 2025 года в Боровске девушка пришла на территорию Мемориального комплекса памяти павших в Великой Отечественной войне. В присутствии своих знакомых она умышленно сожгла в Вечном огне кусок пачки от сигарет, - уточнили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд дал девушке 100 часов обязательных работ.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+