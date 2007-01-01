Жительнице Боровска вынесли приговор за осквернение символа воинской славы

В четверг, 9 апреля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении приговора в отношении 19-летней жительницы Боровска.

По словам объединённой пресс-службы судов, её признали виновной в осквернении символа воинской славы.

— В ночь на 8 марта 2025 года в Боровске девушка пришла на территорию Мемориального комплекса памяти павших в Великой Отечественной войне. В присутствии своих знакомых она умышленно сожгла в Вечном огне кусок пачки от сигарет, - уточнили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции.

Суд дал девушке 100 часов обязательных работ.