В Обнинске началась регистрация на «Тотальный диктант»
Ежегодная просветительская акция в этом году состоится 18 апреля.
- Её цель — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека, а заниматься русским языком увлекательно и полезно, - рассказали 9 апреля в городском Собрании.
Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году это Алексей Варламов.
В Обнинске будут открыты около 20 площадок. Выбрать площадку и зарегистрироваться можно на официальном сайте акции totaldict.ru.
