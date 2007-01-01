В Обнинске началась регистрация на «Тотальный диктант»

Ежегодная просветительская акция в этом году состоится 18 апреля.

- Её цель — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека, а заниматься русским языком увлекательно и полезно, - рассказали 9 апреля в городском Собрании.

Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году это Алексей Варламов.

В Обнинске будут открыты около 20 площадок. Выбрать площадку и зарегистрироваться можно на официальном сайте акции totaldict.ru.