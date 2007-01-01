В Обнинске началась регистрация на «Тотальный диктант»
В Обнинске началась регистрация на «Тотальный диктант»

Дмитрий Ивьев
09.04, 08:50
Ежегодная просветительская акция в этом году состоится 18 апреля.

- Её цель — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека, а заниматься русским языком увлекательно и полезно, - рассказали 9 апреля в городском Собрании.

Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году это Алексей Варламов.

В Обнинске будут открыты около 20 площадок. Выбрать площадку и зарегистрироваться можно на официальном сайте акции totaldict.ru.

eyJpdiI6IjFGS1RTUzZPdWdHVGZtVEZza3d4a0E9PSIsInZhbHVlIjoialZKRG84VktWNndoQ1JHTDBYNlNjdDlLa2pCVjl1a1B6aU9NVzduS2plenQyUmZvS3N3WFRtOXcwMy8zNGprZG9IZ3NBVlFRYWNVY09Bbko1MzJYbXExazcrblRYMDY1S2VTRlJhWjBOZDFmbjFyQTg0MGJ2K1pWT3hoNjN6bUpGdVZVTUd5bSt3UVlEcUZtS1NnZHB0blovYkc4K2xqc0lkcHdKaHZHWTVpd1pGUkRzM3p4QVJpUjR1QldEeUNRYmM5ZzN3WWRtVUdRTFo0M1NjQWQyZk44RDIzR3ZOTytYcjlLclRNUGlKcXBSRk9JcXp5bEhSc090Rm1pak9YbVhPWFZ5ckwyRGF2REQ3c2g4dWZBcmlDN05yMzdhVHAvRU1uL2JSelQzSjNPdElEbG5JUGpRNVNwenFhcDF3OWhVcXZHMUIzUjYvSVRoL1ZraVVHWE9kUmtkK1RyckpIVWQxZSt2OXJ0ekFsa3pqRFB6RUlBTEJld1Y3Z0F1Y0tmcXlPakJPeEZ6TmF1dUZyUEYxa3IzOHZvZVVpWmdzOFB1cndvSUJQRWdDNjBZSE83RVdhY0doZTRQQjg2ZFdpbCIsIm1hYyI6IjNhOTBlMTQyYzk5OTk5ZDI0MTlkN2NlYmMwZWVlZmQyZWVmZmI5MGYzM2IzMmIzYmE4YzJlNDMxOThlZjYzMjAiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ik52YUJXdDNrU0NKN1lGcGdXM0RPU0E9PSIsInZhbHVlIjoiQWk1Y1hMTXQ0N2RLVm5XQmtQTnNGb1ZCVDZqWFlrbkJIRjhTQTZUVW94UG00ZENBenJDNEdiVGpnbVRXNEIzWHFDbnJxZWVtWGFZd3ZvNTFKc1JDVUh2VFR5bDdnVllVVWZFTTBnNm8vR0t5Sk9Qa0sxcVQzV2pzd3l0MFVZeTk5TUFjYmdoSG5IOVgvcnRrcTByZHJQaHh5Q3BFT3Q5S3ZKeW40aGc2Q29neG9XNFU5NCtQcVZ1cnNPV3ordWRvQmhwNXhNS1B0azJIVHJFbXVRVE5ocEVqODdMNTBvK29ZZ2g2SGdibi94aUFNaVRibHQyNDl2ek5kNVlodis3ckh4OXVCN0tOWnUraUxFdVFnZHdZMDR5WlRycnltNW8vNG5iZGM4cW14OWoyczluWjlXc2dBRStzWWlwZ3NISDdlZW5OTHgzSnovV3VNN1JUN3RlMGV4MzArSzdUcmcwZXpNR20yWEdvQmtOalRhdVRES0VLVGdqU3hHdWltMXhIeW9UeCtVK3FjUnMwMWsvOFdwdVFRcEdrdzNrTHgzUjB0Q2RsMjJpaWE5b1NGNWplM2NCSWtlaXJSNW9RTUpzWTNCdVBBSE5MaCtsc2JlMC83NlNsSHg0a1lWVUt1UEROdklhQVZFWTNuem9OcW13ZGdZVWQ2TXZ0RXFZbjh1MHYzR2JRdWtRbDkzZEUrQUVnUmI4L2ZYMDFVVVdpdVY3MXlVS040R3E4ZUN2dW9ZbUtDb1NlWlpsdE4zenBha3d0UVFTeFdmK1YvZnNQeHd3WVNWbENMNVlZa0JrazRCc05NdXVTU0pTTkhvVHB1OGUyYXEwMzVXc1ZaYTJiK3E3TiIsIm1hYyI6IjRiOTI5ZDgxY2Y4NjUwNjNlZWRmMGY0ZjY2NjRhOGM1NTI2NDg0MjI5NGM1MmE2MmU3YmYzYzc1ZDA0MmZjMDEiLCJ0YWciOiIifQ==
