В Обнинске остановилось движение на северном въезде
Утром в четверг, 9 апреля, там собралась большая пробка.
Очевидцы сообщают, что на развязке не смогла проехать и уткнулась в ограждение фура.
Водителям рекомендуют использовать альтернативные маршруты.
Напомним, на въезде в Обнинск временно изменили схему движения из-за работ по реконструкции федеральной трассы М3 «Украина».
