В Обнинске защитили права участника СВО

Евгения Родионова
08.04, 17:03
В среду, 8 апреля, прокуратура города Обнинска сообщила о перерасчёте оплаты услуг ЖКХ участнику специальной военной операции.

По данным ведомства, управляющая компания незаконно начислила ему пени за несвоевременную оплату услуг. Сумма превысила 200 тысяч рублей.

Прокуратура посчитала такие действия незаконными и потребовала устранить нарушения. После вмешательства военнослужащему сделали перерасчет. Все пени списали полностью.

eyJpdiI6Ino2U01PVzhJcER0NzEvQnJ1VW1XT0E9PSIsInZhbHVlIjoiaEM5QitYaDA0RjFld05yTUcyTG9SZFNOeG1ZRHlNZUg0YTA1WWxCUlg5SkQvL0ZRWW54Q2UwOTBpWUw4V0RrZDI2dnEzOS9kbzdWZzRrTDh1MDBqdllkMTZtdWVQVGs0QXdRMXFQZ3ByNWo2YmlaRG5XRE1TeEVITlhLdVNVbkFZTDdzbVdqQnY2ZkNFMFU3WjlQQkpnYlV1N2pLSGM1S09FbG5pLzBHZWREaG5ONkZWQm1rNHZCNWFBRFl2SlQ0bElPNTM2bXRaUzBRNDJ1ampRZVY4V0tVc0NxclBuMmVvamd5b3lNVXY1ZE04YTQ4T3ViMVRZNWN4anAxTmR0TGRDRkF0VDJiWDlXdklvSTZjL1NoSGJuNTZnVjBhd21QQVVRWk1DNkNXb1hXVWpMakgrS0dwb2w0YklWbkgvMXViNm8yU2dLa3gzakgwaEpka1QyeCtsNDZzZFY4VnI5ME1NWXFPbkszeW5rVldzR1V6aTAvbzEvbDJLVjdGY3krck16R2tnV205czFEVGZJU21nTWlGenBvR3lrQlNLcG9tYkp6U2dyYVlCTnJDcFdLTzROekIrQUdzYVFZWE5laCIsIm1hYyI6ImJlZWRjZDNmMjBjYWUyNjRlZmYxMmY5ZGY0YWE1YjMxNzM4Zjc4MzVkZmJlMzUxNzAyOTBjMThmYTNlZjc2N2YiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InFlc0IwZHBzYUJSNjk3N21aZEpDY0E9PSIsInZhbHVlIjoiVEVGTEhLL0VoSVI5UUFmZHBDcXMrRmx3N29UU0N1UWtKam56Mjk2UUxFMU1wcllBaFFpWVpBWTMrbDZqN0hTdVdZRldZVFNSNUYzZ0h6eUhiME5xYUtLRDRsdS9UVkpYVy9iQnhpTVBMRm1DNllEL1cvaVlGRVdRYjlYV1B5aDJucEtqMFdWNDJaNGhaTEN4SG1jTVl1Wk1mTGxnYXo5a2xZdFQ0dWlQSEhvUDdvbCtNZ3NHOGFPSTM2WXNiZUpXdTZVTlhUTHgxY0VmaU9mSkVKUkVRTFY0bUpncGVkVlpZRERwWTVmRmp4ZU13c0NxdW9KVyt6SVNMQnFQWFNxcXkxUllPMHoxOE9Cb3lRUG0rWGIrTDlLbnZsWm9XcnhlTXRxcUl5Q05SdjNkMEJNeTRrNS83MkhHU2VvRHNqbEJNbnAvYXJOZnpvdTlCbWs0TW14NVArelhUSkppeTRiOXVZOGVleW91aDg4V0JTYVVsekZzc1BLUm10bzZRNlFzRWYyUG1GVUtDRWp0VmhPRElkK0t3SndocDVlU1hNbnkrdllCK05wRXFYTDBYc0pjbHB3anFzMEU4RDZtaGR0RjBwMDhGMHQ5OEhlUE1qeDNHTHZlcEhiYisxMWZZTXhsMEFyYUwxemVqSGpadTZQaEJVWnM1R015YmxEbmx4K2wwWFNGVmNPakFrdDZVeG5NcExmcmxiZU5JVjd6S2N5STdTWUxCZ1dHZWp0QVhtZmhTU3I3OEVRYWIvOFlCUkh1c2tibWs2UVNWcUZQeXY4R0VBTnAwWTlhUG1vZVNRV2FhaXY2VHVJMjkyazNQNGdjRllBV2pmVTNFQWJmQVlIWCIsIm1hYyI6IjA4NmM0OTY5ZDE4OGM3ZDBjOGE5NmRiZGRiMjRkOTczMjZlYzI3YzNjM2VmYWRjYjAwN2I0ZDlkMDM4M2E5Y2MiLCJ0YWciOiIifQ==
