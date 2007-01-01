Вода ушла из обнинского СНТ

По состоянию на среду, 8 апреля, СНТ «Нептун» от воды освобожден полностью. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Ранее, напомним, из-за паводка и разлива Протвы десятки участков оказались подтоплены.

Пик паводка в Калужской области уже пройден. Уровень воды в крупных реках снижается в течение нескольких дней подряд.