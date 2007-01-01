В Балабаново появились проекции с Гагариным
В преддверии Дня космонавтики на фасадах домов №20 по улице 50 лет Октября и №21 по улице Гагарина зажглись обновлённые световые проекции.
Теперь вечерние улицы украшают яркие космические мотивы — дань памяти великому подвигу Юрия Гагарина.
По словам главы Балабаново Александра Козлова, важно, чтобы город был не только комфортным, но и красивым.
