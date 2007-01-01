В Обнинске грозят провести массовую эвакуацию машин

На 66 транспортных средств в черте наукограда наклеили предупреждения.

Если хозяева не уберут свои брошенные автомобили, машины через 30 дней эвакуируют.

С начала года на специальную стоянку вывезены шесть авто.

- Заметили транспорт, который давно не движется и портит облик города, сообщите об этом в комментариях или по телефону 8(484)39‑6‑24‑72, - обратился с жителям глава Обнинска Стефан Перевалов.