В Обнинске грозят провести массовую эвакуацию машин
На 66 транспортных средств в черте наукограда наклеили предупреждения.
Если хозяева не уберут свои брошенные автомобили, машины через 30 дней эвакуируют.
С начала года на специальную стоянку вывезены шесть авто.
- Заметили транспорт, который давно не движется и портит облик города, сообщите об этом в комментариях или по телефону 8(484)39‑6‑24‑72, - обратился с жителям глава Обнинска Стефан Перевалов.
