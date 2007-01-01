С улиц Обнинска вывезли 270 мешков мусора
Такое количество удалось собрать за последнюю неделю, сообщил 7 апреля глава города Стефан Перевалов.
Также коммунальщики вывезли 20 КамАЗов смета.
На улицах Обнинска уборкой занимаются 46 дорожных рабочих. используются 53 единицы техники.
- Наши коммунальные службы работают днем. И ночью. А еще нам активно помогают жители! – прокомментировал Перевалов. - За что вам огромное спасибо.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь