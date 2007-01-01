Житель Боровска, жестоко убивший мать, отправится в колонию

Во вторник, 7 апреля, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области сообщила о вынесении Калужским областным судом приговора в отношении жителя Боровска.

По словам пресс-службы судов, он убил свою мать.

— В конце 2024 года мужчина тайно взял микрозайм на имя своей матери, используя её паспорт, и потратил деньги на себя. Возвращать долг он не планировал. В марте 2025 года он пришел в дом к матери. Его брат перевел женщине на карту 2000 рублей в долг для него. Сын потребовал отдать ему телефон, чтобы получить доступ к деньгам. Мать отказалась. Тогда мужчина облил пенсионерку бензином, поджёг её и дом, а сам скрылся с её телефоном. Женщина смогла выбраться на улицу, но через несколько дней она умерла в больнице. Дом полностью сгорел, - пояснили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции.

Мужчина получил 17 лет исправительной колонии строгого режима. Также он должен заплатить штраф 50 тысяч рублей.