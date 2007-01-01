В Обнинске эвакуированная из-за паводка семья вернулась в СНТ

Уровень воды в Протве продолжает снижаться.

За последнюю неделю в Спас-Загорье уровень снизился на 116 сантиметров.

- За время паводка из зоны подтопления было эвакуировано и размещено в гостинице «Юбилейная» 8 семей, одна уже вернулась домой, - рассказали на планёрке в администрации наукограда. - Сотрудники МЧС контролируют ситуацию.