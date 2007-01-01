Вода ушла из трёх калужских деревень
О ситуации с паводком вечером 6 апреля рассказал глава Боровского района Николай Калиничев.
- Угроза подтопления дорог миновала в деревнях Павлово и Курчино, восстановлено автомобильное сообщение в Аграфенино, - пояснил он.
По его словам, в среднем уровень воды в населенных пунктах опустился на 50 сантиметров ниже уровня мостов.
Также успешно пережили паводок все подвесные мосты.
