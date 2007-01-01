В Балабаново начали ремонтировать тротуар на улице Лесной
Во вторник, 7 апреля, об этом сообщили в администрации города.
- Уже в ближайшее время здесь появится современное пешеходное пространство с новым покрытием и системой освещения, выполненной в едином стиле с противоположной стороной улицы, - говорится в официальном комментарии.
Этот проект стал победителем общественного голосования жителей города Балабаново в прошлом году.
