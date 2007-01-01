Уровень воды в Протве резко снизился
Обнинск

Уровень воды в Протве резко снизился

Дмитрий Ивьев
07.04, 11:40
Новые данные по паводку утром во вторник, 7 апреля, опубликовала администрация города.

За последние сутки в Спас-Загорье вода упала на 116 сантиметров – до 406 см.

На плотине ФЭИ воды стало меньше ровно на метр. Там уровень составляет теперь 300 см.

- Угрозы подтопления от реки Протва нет, - пояснили в администрации. - Идет подтопление от талых вод участков СНТ «Родник» и «Родничок». Ситуацию контролируют службы ГОЧС.

