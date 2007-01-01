В сгоревшей калужской даче пострадала пожилая женщина
Пожар произошёл в СНТ «Здоровая жизнь» на территории Малоярославецкого района в ночь на вторник, 7 апреля.
Дачный дом полностью уничтожен огнём.
Пострадала 79-летняя женщина, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области. Её госпитализировали в БСМП Калуги.
Причины пожара пока не называются.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь