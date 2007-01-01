В сгоревшей калужской даче пострадала пожилая женщина

Пожар произошёл в СНТ «Здоровая жизнь» на территории Малоярославецкого района в ночь на вторник, 7 апреля.

Дачный дом полностью уничтожен огнём.

Пострадала 79-летняя женщина, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области. Её госпитализировали в БСМП Калуги.

Причины пожара пока не называются.