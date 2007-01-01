Дача сгорела в Калужской области

Пожар произошёл в ночь на вторник, 7 апреля, в Малоярославецком районе.

Огнём уничтожена деревянная постройка в СНТ «Здоровая жизнь», рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации спасателей, в результате пожара пострадал один человек.

Причины и точные обстоятельства этого происшествия ещё устанавливаются.