Дача сгорела в Калужской области
Пожар произошёл в ночь на вторник, 7 апреля, в Малоярославецком районе.
Огнём уничтожена деревянная постройка в СНТ «Здоровая жизнь», рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации спасателей, в результате пожара пострадал один человек.
Причины и точные обстоятельства этого происшествия ещё устанавливаются.
