Уровень Протвы под Обнинском упал больше чем на метр за сутки
Обнинск

Уровень Протвы под Обнинском упал больше чем на метр за сутки

Администрация Обнинска 6 апреля привела свежие данные по паводку.
Ольга Володина
06.04, 13:06
Фото: Администрация города Обнинска.
Согласно замерам, река Протва активно уходит - вода падает с хорошей скоростью.

На гидропосту в Спас-Загорье уровень за сутки снизился на 58 сантиметров и составляет 522 сантиметра. У плотины ФЭИ спад ещё заметнее: минус 110 сантиметров, сейчас там 400 сантиметров от нулевой точки.

Несмотря на положительную динамику, несколько садоводческих товариществ всё ещё остаются под водой. Это «Электромонтажник», «Орбита», «Протва», «Нептун», «Медрадиолог», «Здоровье», «Родник» и «Родничок».

Ситуацию держат на контроле службы ГОЧС. Для экстренных случаев круглосуточно работают телефоны спасателей: 8 (484 39) 57112 и 112.

Новости по тегу
протва паводок
