Уровень Протвы под Обнинском упал больше чем на метр за сутки
Администрация Обнинска 6 апреля привела свежие данные по паводку.
Согласно замерам, река Протва активно уходит - вода падает с хорошей скоростью.
На гидропосту в Спас-Загорье уровень за сутки снизился на 58 сантиметров и составляет 522 сантиметра. У плотины ФЭИ спад ещё заметнее: минус 110 сантиметров, сейчас там 400 сантиметров от нулевой точки.
Несмотря на положительную динамику, несколько садоводческих товариществ всё ещё остаются под водой. Это «Электромонтажник», «Орбита», «Протва», «Нептун», «Медрадиолог», «Здоровье», «Родник» и «Родничок».
Ситуацию держат на контроле службы ГОЧС. Для экстренных случаев круглосуточно работают телефоны спасателей: 8 (484 39) 57112 и 112.
