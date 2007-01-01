В Калужской области вернули автобусы на прежние маршруты после паводка

Сотрудники министерства транспорта Калужской области 6 апреля сообщили об изменении ситуации с пригородными перевозками.

Фото: Министерство транспорта Калужской области.

Восстановлено движение автобусов, которое пришлось корректировать из-за разлива рек.

На время паводка маршруты «Калуга-Кондрово» и «Калуга-Редькино-Кондрово» временно пускали в объезд. Специалисты сообщили, что вода ушла и можно возвращаться к прежней схеме.

Автобусы снова будут ходить по обычному расписанию с заездом в Полотняный Завод. Все остановки остались без изменений.