В Калужской области вернули автобусы на прежние маршруты после паводка
Сотрудники министерства транспорта Калужской области 6 апреля сообщили об изменении ситуации с пригородными перевозками.
Восстановлено движение автобусов, которое пришлось корректировать из-за разлива рек.
На время паводка маршруты «Калуга-Кондрово» и «Калуга-Редькино-Кондрово» временно пускали в объезд. Специалисты сообщили, что вода ушла и можно возвращаться к прежней схеме.
Автобусы снова будут ходить по обычному расписанию с заездом в Полотняный Завод. Все остановки остались без изменений.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь