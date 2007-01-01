+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Обнинск

В Боровском районе генеральный директор скрыл 4 миллиона от налоговой

Евгения Родионова
06.04, 09:50
0 104
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 6 апреля, прокуратура Боровского района сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации.

По данным ведомства, он обвиняется в сокрытии денег от налоговой.

— С марта 2024 года по январь 2025 года он скрыл денежные средства на сумму более четырёх миллионов от налоговой. Он вёл расчёты с кредиторами и должниками в обход официальной системы. Сейчас на его имущество наложили арест, - пояснили в прокуратуре.

Ему грозит наказание до трёх лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlhPQXhVdWFGYkF5aitIOU9WbEtYWlE9PSIsInZhbHVlIjoiUDlGenU2aE5OZlM1cEZ2UklPZzlqcGx5SmdSZTVkSDc2MjdKak1sSEpFM0ZETUR1L1NRSEdMMk1sdXBncTVPai9EalN4Njd4WUxtc0duZEovc24vYzJITUZaQWp2RzE0bUIxZTZmYUc0Y1JlTUlCejA2VE5CRlJ0STR5UnU5UGg5VUQvU2cvRFhRTXp1S0VRRjJhVVdsZUVpcDUwdnBpVVlJSktCT282WU5hOVBGbEI2ZENLeUM4cGhZNWlJVk9IdkJJY2M3di8zMEFBc21jeVFnZ1lXV3hjeTJTcS82OVIwK1V2VE9ERHU2ZS82SEVEYnJFbE9uV1V5NFdGSmJJL3BMVVNEcGNKS3dCTmlaWUR1WWxUTExpdkJLbEdzTWZPbnNWOEswSXpqaU5Ec01GUEJ4bkpmbFozQjlOcXJ4NG1VbXVBa01PRVFiKzdOalpURG9FaGRNUkllZTNNdE9veTBjUzZUbnllZUdFcFVNRU4xcVVZOWhsOStFcW1ETHM4WnR1clN0UUpmSUxuakFrdTRWZnpwZjZQd21VUHlnS0ZFVEUxQlR0dEJvZDQ2Q2FGUVlYVjVoTVU1ZjVtWnlRdiIsIm1hYyI6IjdmOTIyOTczYWQ4MDAxYTdkOTE3YzFlOGNmNTYxM2Y4ZWUxMGZiNGEwM2VjMzhjMmZkZDU5MzcxYzhmZWQ2YTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkdRWHR3d1hMZlRSeEdoYVlqamdUZGc9PSIsInZhbHVlIjoiTHFQanZwK2R2MkZUanBuaDFSNnhWMmoxcWl4NkpWY25hNmVtalhHekQ4Nmx3TXVkWk9UUFo5Z2FydDdBeWhKdDRIa0VCZjNqcVY5Nkk4QmhIU1dpZHZPNFRRYzVGcXZ1RENZMjVOOXMzLzlmTlhKcm1od1NvYWhQeUM3Q3VsU3g1UklRVzMvRjRDUlVDVVhGdjJhdFdqMTZhM0FuRTgvdHhRYjQwWWE4UWh4aXYvUEkzRjZERHRUOE01bE1uZ0pIdWl5U0lvSHpDYmtLakxDM3JPWHA1dGU1WTFsNlpWeSttSmR3dmFLb2ViMk9ld2hSWm1WaU9seXg3bGo2aW9ySGxyUmhnRHZmWVVCd1JJMWxOZ2lndWZZbis0U0t1QU1UTlcwWUY3dElhTE56dExITlF0Y3FOSmF4V3FTWU5kT0RTT3YxMnYrS2tDUHR6QW1qN0g1MER4bzFyNm8wMlhUbzJKWkJXRjUwQVZWYTlPS1paaWxlcHg4b0paQ1kvY3VER0t1VllvVnpqemZyUU1ueEtFOGI2WTZ1WWllL1BYb3JvR3EyZ2dtT2pvbWpmTWpkV2pReEZaUkI3cXNKdnVKVjQvUG1iZUxoekV0NFlVeENkSEFtSDZNeDdBcnl2YUxXbU9PaG5hWjNPRVJJOU1icG43K2pEYUtGWmJyRDNiQ3QyNi9LQWUrQ0g3Tjh1aGh2YjJ2dER0TWF2emNsOUcxUEdOUTV3TU90UDBDRTgzQVQyVXVrR2hIZTZTcVlkd2ZCYlFuUjY3S3dNaitzSWJCK2RFb1krNXdqV2FLL1dTcytUbDlqdGJDNmZJZ21yRHJXMzkyZElreTByTXR0eWZZQiIsIm1hYyI6IjAxMWI2MGE0NDhjZTBmMjFlOTFkZGQ1NDM1YTk0NjdjMzgxN2Q3ZWM4NThjYjBmNGM2OTZkOTRmNDQwZDBmMmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+