В Боровском районе генеральный директор скрыл 4 миллиона от налоговой

В понедельник, 6 апреля, прокуратура Боровского района сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации.

По данным ведомства, он обвиняется в сокрытии денег от налоговой.

— С марта 2024 года по январь 2025 года он скрыл денежные средства на сумму более четырёх миллионов от налоговой. Он вёл расчёты с кредиторами и должниками в обход официальной системы. Сейчас на его имущество наложили арест, - пояснили в прокуратуре.

Ему грозит наказание до трёх лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет.