В Обнинске за апрель ликвидируют около 100 граффити
Глава Обнинска Стефан Перевалов поставил задачу перед коммунальными службами.
За апрель они должны стереть и закрасить не менее ста граффити.
По мнению градоначальника, это потребует серьёзных финансовых затрат. Сотрудники управляющих компаний уже взялись за работу.
- Правоохранительные органы прошу ужесточить контроль. Нарушителей ждут штрафы и административная ответственность», — сообщил Стефан Перевалов.
