В Обнинске спасатели потушили горящий экскаватор
Четвёртого апреля ровно в полночь в Обнинске загорелся экскаватор.
Вызов на пульт единой службы спасения поступил с улицы Кабицынской.
В главном управлении МЧС по Калужской области рассказали, что на тушение выезжали четыре спасателя и одна машина. С огнём справились, люди не пострадали.
Теперь предстоит выяснить, из-за чего вспыхнула техника.
Причину пожара установит инспектор государственного пожарного надзора.
