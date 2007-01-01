В Обнинске спасатели потушили горящий экскаватор

Четвёртого апреля ровно в полночь в Обнинске загорелся экскаватор.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.

Вызов на пульт единой службы спасения поступил с улицы Кабицынской.

В главном управлении МЧС по Калужской области рассказали, что на тушение выезжали четыре спасателя и одна машина. С огнём справились, люди не пострадали.

Теперь предстоит выяснить, из-за чего вспыхнула техника.

Причину пожара установит инспектор государственного пожарного надзора.