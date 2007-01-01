В Боровске пройдет реставрация гостиного двора
В Боровске пройдет реставрация гостиного двора

Дмитрий Ивьев
31.03, 15:10
В районном центре обновят 8-й корпус – это здание построено в XIX и является объектом культурного наследия регионального значения.

- Проект уже готов, разрешение выдано, подрядчик определен, - рассказали 31 марта в Управлении по охране объектов культурного наследия региона.

К июлю нынешнего года там планируют отремонтировать фасады, кровлю и отмостку.

