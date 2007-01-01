С улиц Обнинска эвакуировали пять брошенных машин
Автомобили вывезли во вторник, 31 марта, сообщили в МБУ «Благоустройство».
В список попали машины по следующим адресам:
- гос. номер В 836 ЕВ 750, ул. Гагарина, д.44,
- гос. номер Р 264 ХА 40, ул. Гагарина, д.2,
- гос. номер У 008 НС 97, ул. Долгининская, д.20,
- гос. номер Р 683 ЕА 40, ул. Лесная, д.15А,
- «Форд» тёмно-синего цвета без гос. номеров, ул. Аксёнова, д.10А.
