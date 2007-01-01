На двух улицах Обнинска провели ямочный ремонт

Во вторник, 31 марта, дорожники работали на улицах Кабицынской и Красных Зорь.

- До конца недели планируем работы на проспекте Маркса, улицах Кончаловские Горы, Дачная, Ляшенко и Мира, - прокомментировал глава Обнинска Стефан Перевалов.

По его словам, асфальтный завод увеличил поставки литого асфальта, поэтому ремонт удалось ускорить.