На двух улицах Обнинска провели ямочный ремонт
Во вторник, 31 марта, дорожники работали на улицах Кабицынской и Красных Зорь.
- До конца недели планируем работы на проспекте Маркса, улицах Кончаловские Горы, Дачная, Ляшенко и Мира, - прокомментировал глава Обнинска Стефан Перевалов.
По его словам, асфальтный завод увеличил поставки литого асфальта, поэтому ремонт удалось ускорить.
