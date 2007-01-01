Вода в Протве поднялась выше шести метров

Администрация Обнинска 31 марта опубликовала новые данные о паводке.

За последние сутки в Спас-Загорье Протва поднялась на 50 сантиметров – до 616 см.

На плотине ФЭИ прибавка за сутки составила 55 сантиметров – до 555.

Уже начались подтопления участков в садовых товариществах «Электромонтажник», «Орбита», «Протва» и «Нептун».

В администрации напомнили, что спасателям можно круглосуточно позвонить по телефонам 8 484 39 57112 или 112.