Вода в Протве поднялась выше шести метров
Вода в Протве поднялась выше шести метров

Дмитрий Ивьев
31.03, 11:45
Администрация Обнинска 31 марта опубликовала новые данные о паводке.

За последние сутки в Спас-Загорье Протва поднялась на 50 сантиметров – до 616 см.

На плотине ФЭИ прибавка за сутки составила 55 сантиметров – до 555.

Уже начались подтопления участков в садовых товариществах «Электромонтажник», «Орбита», «Протва» и «Нептун».

В администрации напомнили, что спасателям можно круглосуточно позвонить по телефонам 8 484 39 57112 или 112.

Новости по тегу
паводок
