В Обнинске затопило три СНТ
Вода в Протве продолжает подниматься.
Во вторник, 31 марта, подтопленными оказались три садовых товарищества - «Электромонтажник», «Нептун» и «Орбита», рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По данным спасателей, эвакуаций людей пока не планируется. Ранее администрация Обнинска сообщала, что одна семья всё же вынуждена была перебраться в гостиницу.
