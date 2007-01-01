В Обнинске затопило три СНТ

Вода в Протве продолжает подниматься.

Во вторник, 31 марта, подтопленными оказались три садовых товарищества - «Электромонтажник», «Нептун» и «Орбита», рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По данным спасателей, эвакуаций людей пока не планируется. Ранее администрация Обнинска сообщала, что одна семья всё же вынуждена была перебраться в гостиницу.