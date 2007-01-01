В Малоярославце и Обнинске прошли массовые проверки мигрантов

На днях сотрудники полиции провели рейды в Малоярославецком районе и Обнинске — проверяли, всё ли в порядке с документами у иностранных граждан, которые живут или временно находятся в этих местах.

В проверках участвовали не только местные участковые, но и патрульные из Калуги, а также добровольные народные дружинники.

В ходе рейда полицейские побеседовали с десятками людей. 46 человек пригласили в отдел полиции — там их сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и внесли данные в базу.

По итогам проверок выяснилось, что 41 человек нарушил правила пребывания или работы в стране. Трём иностранным гражданам теперь придётся покинуть Россию — суд принял решение об их выдворении.