В отрезанную паводком калужскую деревню людей перевозят на лодке

Из-за разлива реки Исьма пока нет проезда в деревню Аграфенино Боровского района.

На месте дежурят спасатели.

Каждый день там на лодке перевозят около 30 человек, сообщил 30 марта глава Боровского района Николай Калиничев.

В деревне Павлово Исьма пока не дошла до дороги, но ситуацию там постоянно мониторят.