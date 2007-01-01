В отрезанную паводком калужскую деревню людей перевозят на лодке
Из-за разлива реки Исьма пока нет проезда в деревню Аграфенино Боровского района.
На месте дежурят спасатели.
Каждый день там на лодке перевозят около 30 человек, сообщил 30 марта глава Боровского района Николай Калиничев.
В деревне Павлово Исьма пока не дошла до дороги, но ситуацию там постоянно мониторят.
