В Балабаново вернули воду
В Балабаново вернули воду
Вечером в понедельник, 30 марта, администрация города сообщила, что бригада водоканала завершила ремонтные работы.
Воду в город начали подавать около 21:00.
Полное восстановление давления и водоснабжение всех районов заняло несколько часов.
Ранее город остался без воды из-за аварии на сетях. Власти призывали жителей сделать запасы.
