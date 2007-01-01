В Обнинске рассказали, где пройдёт ямочный ремонт

На нынешней неделе работы запланированы на проспекте Маркса, улицах Мира, Ляшенко, Красных Зорь, Кончаловские горы. Об этом 30 марта сообщили на планерке в городской администрации.

За прошедшую неделю специалисты МБУ «Благоустройство» отремонтировали 126 квадратных метров дорог.

Также с улиц вывезено 26 кубометров мусора и 70 кубометров смёта.