В Обнинске начались эвакуации из-за паводка
Вода из Протвы добралась до участков в садовом товариществе «Электромонтажник». Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили на планерке в городской администрации.
Одну семью уже пришлось эвакуировать. Людей разместили в гостинице «Юбилейная».
Ранее МЧС предупреждало, что вода до участков в трёх СНТ дойдёт 31 марта.
