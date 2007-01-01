В Обнинске начались эвакуации из-за паводка

Вода из Протвы добралась до участков в садовом товариществе «Электромонтажник». Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили на планерке в городской администрации.

Одну семью уже пришлось эвакуировать. Людей разместили в гостинице «Юбилейная».

Ранее МЧС предупреждало, что вода до участков в трёх СНТ дойдёт 31 марта.