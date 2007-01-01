Главная Новости Обнинск В Обнинске раскопали тротуар на Треугольной площади
Обнинск

В Обнинске раскопали тротуар на Треугольной площади

Дмитрий Ивьев
30.03, 15:35
Ремонтные работы ведутся в районе дома №1, сообщили 30 марта в филиале РИР.

Там меняют 40 метров магистрального кольцевого водовода.

- Зимой на этом участке сетей произошла большая утечка. Тогда ее устранили. – пояснили коммунальщики. – Но, чтобы предотвратить возможность утечек на этом участке в будущем, решили полностью заменить 40-метровый участок водовода. Завершим замену в течение апреля, после этого восстановим плитку и газон.

