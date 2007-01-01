В Обнинске подтопление дач прогнозируют 31 марта

Уровень воды в Протве продолжает повышаться. По состоянию на утро понедельника вода достигла отметки 566 сантиметров, сообщили в МЧС.

По прогнозам министерства, уже 31 марта в Обнинске может подтопить дачи. Вода дойдёт до 65 садовых участков и 31 садового дома.

В зоне подтопления окажутся СНТ «Электромонтажник», СНТ «Нептун» и СНТ «Орбита».