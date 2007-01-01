+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске подтопление дач прогнозируют 31 марта
Обнинск

В Обнинске подтопление дач прогнозируют 31 марта

Дмитрий Ивьев
30.03, 15:09
0 432
Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Уровень воды в Протве продолжает повышаться. По состоянию на утро понедельника вода достигла отметки 566 сантиметров, сообщили в МЧС.

По прогнозам министерства, уже 31 марта в Обнинске может подтопить дачи. Вода дойдёт до 65 садовых участков и 31 садового дома.

В зоне подтопления окажутся СНТ «Электромонтажник», СНТ «Нептун» и СНТ «Орбита».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+