В Обнинске подтопление дач прогнозируют 31 марта
Уровень воды в Протве продолжает повышаться. По состоянию на утро понедельника вода достигла отметки 566 сантиметров, сообщили в МЧС.
По прогнозам министерства, уже 31 марта в Обнинске может подтопить дачи. Вода дойдёт до 65 садовых участков и 31 садового дома.
В зоне подтопления окажутся СНТ «Электромонтажник», СНТ «Нептун» и СНТ «Орбита».
