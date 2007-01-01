Машина вылетела в кювет на трассе М3 «Украина» в Калужской области

Авария произошла около 10 утра в воскресенье, 29 марта, на 92 километре федеральной дороги в Боровском районе.

По предварительной информации, водитель «Лады Гранта» не справился с управлением.

Машина съехала в кювет.

В результате этого происшествия пострадал один человек, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.