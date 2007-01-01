В Обнинске яма на дороге уже два года мешает жителям
Об этом в в воскресенье, 29 марта, написала жительница Обнинска в комментарии в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, яме уже более двух лет.
— Помогите решить вопрос с ямочным ремонтом во дворах Обнинска по улице Гагарина, - пишет женщина. - На фото въезд между домами № 24 и № 36. Данной яме уже более двух лет, ни администрации города, ни дорожные службы не реагируют.
— До конца весны планируем провести ямочный ремонт на этом участке, - комментирует ситуацию администрация города Обнинска.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь