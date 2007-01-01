«Лада» перевернулась в Боровском районе

В ночь на 29 марта авария произошла на втором километре дороги Балабаново – Боровск – Малоярославец, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, водитель «Лады» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Спасатели сообщили о нескольких пострадавших.

Причины происшествия ещё устанавливаются.