Суд оставил в силе приговор жителю Обнинска, осужденному за убийство на 9 лет

В понедельник, 30 марта, прокуратура Калужской области сообщила о отклонении апелляции и оставлении без изменения приговора в отношении жителя города Обнинска.

— В апреле 2025 года мужчины вместе выпивали в квартире, между ними возник конфликт. Хозяин дома схватил кухонный нож и ударил гостя в грудь. Тот скончался на месте, - уточнили в прокуратуре.

На суде подсудимый свою вину признал частично. Он заявил, что защищался: якобы гость сам на него набросился и начал душить. Однако экспертиза опровергла эту версию. Специалисты установили, что удар был нанесён не в момент обороны, а целенаправленно.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Защита попыталась обжаловать приговор и добиться переквалификации статьи на превышение самообороны, но вышестоящая инстанция оставила решение без изменений.